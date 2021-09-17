Захват власти. Алмаз Сарыбаев объявил голодовку

Бывший член совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаз Сарыбаев, водворенный в бишкекский СИЗО-1 в качестве обвиняемого по уголовному делу о попытке насильственного захвата власти, объявил голодовку. Об этом 24.kg сообщили в аппарате омбудсмена.
В ведомстве также заявили, что сегодня сотрудники аппарата акыйкатчи посетили ИВС ГУВД столицы, где встретились и провели беседу с Алмазом Сарыбаевым.
Основанием для акции протеста он считает заведение на него незаконного и необоснованного уголовного дела.
Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.