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Власть

Захват власти. Алмаз Сарыбаев объявил голодовку

Бывший член совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаз Сарыбаев, водворенный в бишкекский СИЗО-1 в качестве обвиняемого по уголовному делу о попытке насильственного захвата власти, объявил голодовку. Об этом 24.kg сообщили в аппарате омбудсмена. 

В ведомстве также заявили, что сегодня сотрудники аппарата акыйкатчи посетили ИВС ГУВД столицы, где встретились и провели беседу с Алмазом Сарыбаевым.

Основанием для акции протеста он считает заведение на него незаконного и необоснованного уголовного дела.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207538/
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