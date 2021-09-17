Захват власти. Алмаз Сарыбаев объявил голодовку

Бывший член совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаз Сарыбаев, водворенный в бишкекский СИЗО-1 в качестве обвиняемого по уголовному делу о попытке насильственного захвата власти, объявил голодовку. Об этом 24.kg сообщили в аппарате омбудсмена.

В ведомстве также заявили, что сегодня сотрудники аппарата акыйкатчи посетили ИВС ГУВД столицы, где встретились и провели беседу с Алмазом Сарыбаевым.

Основанием для акции протеста он считает заведение на него незаконного и необоснованного уголовного дела.