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Власть

Улукбек Марипов напомнил о необходимости соблюдения лимитов электроэнергии

Фото кабмина КР. Заседание Республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду

Председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов провел очередное заседание Республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Улукбек Марипов потребовал до наступления холодов проработать все проблемные вопросы, чтобы качественно и в установленные сроки подготовиться и пройти предстоящий осенне-зимний период 2021-2022.

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«Особое внимание следует уделить вопросам отопления и финансирования ремонта котельных системы образования, медицины и культуры, иных социальных учреждений. Одна из важных задач кабинета министров — бесперебойное обеспечение населения углем. На сегодня по республике открыты и работают порядка 600 пунктов по реализации угля. Необходимо проработать вопрос открытия таких дополнительных пунктов, чтобы каждый желающий мог приобрести продукцию по приемлемой цене. Своевременная заготовка угля позволит снизить нагрузку на электросети и выдержать установленные лимиты», — отметил Улукбек Марипов.

Он также акцентировал внимание на персональной ответственности руководителей государственных органов и органов местной власти за подготовку к зиме. В случае невыполнения поставленных задач будут приняты соответствующие меры.

Председатель кабмина по итогам заседания штаба дал ряд поручений. В частности провести комплекс мер для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии и накопления воды в Токтогульском водохранилище, ввести в работу четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС, завершить текущие и капитальные ремонты на энергетических объектах, проработать вопросы обеспечения своевременного финансирования импорта электроэнергии, своевременной поставки мазута на тепловую станцию в Ош.

Необходимо также обеспечить Бишкекскую ТЭЦ, социальные и бюджетные учреждения и население углем в необходимом объеме и усилить разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения лимитов потребления электроэнергии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207293/
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