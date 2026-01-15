Энергетики усилили контроль за электросетями в связи с предстоящими холодами

В связи с объявленным штормовым предупреждением и прогнозируемой неблагоприятной погодой в Кыргызстане энергетики усиливают контроль за работой энергообъектов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По его данным, на случай нештатных ситуаций подготовлен аварийно-ремонтный запас с отработкой схемы оперативного устранения. В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады, транспорт и спецтехника. Ведется непрерывный мониторинг оперативной обстановки. Утверждены графики круглосуточных дежурств соответствующих служб.

Низкие температуры воздуха влекут рост энергопотребления, его чрезмерный рост может привести к большим нагрузкам на оборудование. В связи с этим в ведомстве призывают потребителей к энергосбережению и просят не включать одновременно несколько энергоемких приборов.

По вопросу электроснабжения можно обратиться в круглосуточный кол-центр по следующим номерам: 105, 0772001209, 0556001209, 0702001209 (WhatsApp).