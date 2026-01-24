В КР потребление электроэнергии составило более 19 миллиардов киловатт-часов

В 2025 году объем потребления электричества в Кыргызстане составил более 19 миллиардов киловатт-часов. Такие цифры озвучены на коллегии Министерства энергетики по итогам работы, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что за указанный период в целом этот объем составил 19,3 миллиарда киловатт-часов. Всего произведено 15,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, из них:

на крупных ГЭС — 12,9 миллиарда;

на малых ГЭС — 0,223 миллиарда;

на мини-ГЭС и объектах возобновляемых источников энергии, включая солнечные и ветровые электростанции, — 0,234 миллиарда;

на теплоэлектроцентралях — 2,01 миллиарда.

Еще 3,8 миллиарда киловатт-часов в прошлом году импортировали из других стран.