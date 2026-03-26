Часть жителей Бишкека остались без света после вырубки деревьев

Жители микрорайонов «Аламедин-1» и «Учкун» в Бишкеке жалуются на отключение электроэнергии после работ по вырубке деревьев.

По их словам, инцидент произошел на пересечении улиц Чуй и Ауэзова. Представители муниципалитета во время спила деревьев повредили подземный электрический кабель при выкорчевывании пня, в результате чего без света остался целый микрорайон.

Очевидцы утверждают, что после случившегося рабочие вместе с техникой быстро покинули место.

Как отмечают жители, без электроснабжения осталась значительная часть района. Сотрудники Восточного РЭС проводили проверку кабеля, и часть потребителей, в том числе в районе «Учкуна», удалось подключить. Однако другая часть микрорайона по-прежнему остается без света.

Напомним, на улице Ауэзова ведется санитарная обрезка и снос сухостойных, аварийных деревьев, представляющих потенциальную опасность для жителей и инфраструктуры.

