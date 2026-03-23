Общество

Обновление электросетей. В Бишкеке протянут более 40 тысяч километров сип-кабеля

В Бишкеке планируют протянуть более 40 тысяч 700 километров сип-кабеля. Об этом сообщает Минэнерго.

По его данным, в столице начинается поэтапная модернизация электрических сетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая

«В стране реализуется тарифная политика, направленная на обеспечение устойчивости энергетической отрасли и обновление инфраструктуры. Такая политика создает условия для снижения потерь в энергосистеме, строительства новых гидроэлектростанций и замены устаревшего оборудования. Бишкекским предприятием электрических сетей проводится масштабная работа по модернизации городской электросетевой инфраструктуры. В 2026 году в Бишкеке планируется выполнить прокладку и реконструкцию более 40 тысяч 700 километров сип-кабеля. Работы пройдут с марта по ноябрь и охватят ключевые участки электрических сетей города», — говорится в сообщении.

В рамках проекта предусмотрено:

  • обновление изношенных линий электропередачи;
  • замена устаревших проводов на современные изолированные сип;
  • установка новых опор и усиление существующих конструкций;
  • подключение новых абонентов и развитие сетей в жилых массивах;
  • снижение нагрузки на действующие линии;
  • снижение технологических потерь электроэнергии.

Особое внимание уделяется устойчивости электросетей к зимним условиям. Применение сип-кабеля позволяет:

  • предотвратить налипание снега и образование наледи;
  • снизить риск коротких замыканий;
  • обеспечить стабильную подачу электроэнергии даже при неблагоприятных погодных условиях.

Реализация проекта позволит:

  • повысить качество и стабильность электроснабжения;
  • значительно снизить уровень аварийности в сетях;
  • снизить потери электроэнергии при передаче;
  • обеспечить надежную работу энергосистемы в зимний период;
  • создать условия для подключения новых потребителей.

Проводимые работы позволят существенно увеличить пропускную способность электрических сетей, снизить уровень аварийности, уменьшить потери электроэнергии и обеспечить потребителей более надежным и качественным электроснабжением в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

Финансирование указанных мероприятий осуществляется за счет собственных средств ОАО «НЭСК».
