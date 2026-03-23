Обновление электросетей. В Бишкеке протянут более 40 тысяч километров сип-кабеля

В Бишкеке планируют протянуть более 40 тысяч 700 километров сип-кабеля. Об этом сообщает Минэнерго.

По его данным, в столице начинается поэтапная модернизация электрических сетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

«В стране реализуется тарифная политика, направленная на обеспечение устойчивости энергетической отрасли и обновление инфраструктуры. Такая политика создает условия для снижения потерь в энергосистеме, строительства новых гидроэлектростанций и замены устаревшего оборудования. Бишкекским предприятием электрических сетей проводится масштабная работа по модернизации городской электросетевой инфраструктуры. В 2026 году в Бишкеке планируется выполнить прокладку и реконструкцию более 40 тысяч 700 километров сип-кабеля. Работы пройдут с марта по ноябрь и охватят ключевые участки электрических сетей города», — говорится в сообщении.

В рамках проекта предусмотрено:

обновление изношенных линий электропередачи;

замена устаревших проводов на современные изолированные сип;

установка новых опор и усиление существующих конструкций;

подключение новых абонентов и развитие сетей в жилых массивах;

снижение нагрузки на действующие линии;

снижение технологических потерь электроэнергии.

Особое внимание уделяется устойчивости электросетей к зимним условиям. Применение сип-кабеля позволяет:

предотвратить налипание снега и образование наледи;

снизить риск коротких замыканий;

обеспечить стабильную подачу электроэнергии даже при неблагоприятных погодных условиях.

Реализация проекта позволит:

повысить качество и стабильность электроснабжения;

значительно снизить уровень аварийности в сетях;

снизить потери электроэнергии при передаче;

обеспечить надежную работу энергосистемы в зимний период;

создать условия для подключения новых потребителей.

Проводимые работы позволят существенно увеличить пропускную способность электрических сетей, снизить уровень аварийности, уменьшить потери электроэнергии и обеспечить потребителей более надежным и качественным электроснабжением в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

Финансирование указанных мероприятий осуществляется за счет собственных средств ОАО «НЭСК».