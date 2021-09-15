Обвинение в захвате власти. Жанар Акаев сообщил подробности допроса в МВД

Депутат парламента Жанар Акаев вышел с допроса из здания следственной службы МВД.

По словам нардепа, он дал подписку о неразглашении следственных действий.

Он отметил, что никакого давления на него не было оказано. «Два дела — по аудиозаписи о захвате власти и обращению к президенту объединили. Следователи были достаточно вежливыми, никакого давления не было оказано. Я сказал, что к этой записи не имею никакого отношения. У меня нет намерений захватить власть с какими-либо политиками. Это бездоказательно», — сказал Жанар Акаев.

В части обращения к главе государства депутат заметил, что ни одному СМИ он не давал каких-либо интервью, призывающих к тому, чтобы выйти на митинг.

«Это могут подтвердить все СМИ. Четыре часа меня допрашивали, я дал подписку о неразглашении следственных действий, поэтому больше сказать ничего не могу», — заявил он.

Отметим, сейчас на допросе в следственной службе находится нардеп Канатбек Исаев.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

Милиционеры также доставили экс-полпреда правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.

Кроме того, в социальных сетях появилось обращение нескольких общественных деятелей к главе государства Садыру Жапарову. В документе указывается, что экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Джетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошова и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев 17 сентября намерены собрать 100 тысяч человек. Они якобы высказывают в СМИ лозунги о смене власти.