Жанарбек Акаев пообещал завершить начатые в Оше проекты

Новый мэр Оша Жанарбек Акаев заявил, что все начатые в городе проекты будут доведены до конца. Об этом он сообщил журналистам, комментируя первые результаты своей работы на посту.

По его словам, за один день он ознакомился почти с десятью проблемными участками и объектами, где ранее были начаты различные работы, включая те, которые затянулись на месяцы.

«Я за один день посмотрел почти десять объектов. Где есть камеры наблюдения, где нет, все изучили. Начатые крупные проекты мы обязательно завершим. Работа уже идет, но есть участки, которые брошены. Сейчас проверяем, есть ли у объектов проект, проведен ли тендер. Все должно быть приведено в соответствие с законом», — отметил Акаев.

Мэр подчеркнул, что работы необходимо ускорить, особенно с учетом наступающей весны, когда строительство и благоустройство должны входить в активную фазу.

«Весна приходит, а некоторые места стоят без движения по семь месяцев. Этого нельзя допускать», — сказал он.

Говоря о предыдущем руководстве города, Акаев отметил, что его предшественник также имел свои планы и инициативы, и многие начатые им проекты должны быть доведены до завершения.

Одновременно мэр сообщил, что вместе с новой управленческой командой обсуждает запуск дополнительных городских инициатив.

«Мы с руководством сейчас прорабатываем новые проекты. Их будет несколько. Главное — чтобы каждый шаг был законным и приносил результат», — подчеркнул руководитель города.

Мэрия обещает дать обновленную информацию после завершения анализа всех текущих и проблемных объектов.
