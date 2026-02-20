Будет ли новый мэр города Ош сносить постройки? Ответ Жанарбека Акаева

Новый мэр города Оша Жанарбек Акаев прокомментировал продолжающиеся дискуссии о том, будет ли городская власть и далее проводить снос незаконных построек и временных объектов.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что работа мэрии будет направлена на созидание, однако полностью исключать снос нельзя.

«Мы хотим, чтобы нас вспоминали за созидательные дела. Но сказать, что работы по сносу полностью прекратятся, я не могу. Возможно, будут и непопулярные решения. Прежде всего, мы должны учитывать интересы горожан», — заявил Акаев.

По его словам, главная цель новой команды — сделать Ош удобным, чистым и зеленым городом, комфортным для жизни его жителей.

«Я хочу, чтобы Ош стал городом, где удобно жить, где есть все условия. Чистый, зеленый, благоустроенный город — это моя мечта. Мы будем работать день и ночь, а вы, жители, поддержите нас», — отметил мэр.

В мэрии сообщили, что анализ городских объектов продолжается, после чего будут объявлены дальнейшие решения по благоустройству и управлению территорией.