08:59
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

В парке Оша снесли торговые павильоны: владельцы пожаловались Жанару Акаеву

В городе Оше владельцы бизнеса, расположенного в парке имени Алишера Навои, пожаловались новому мэру Жанару Акаеву на демонтаж своих точек. По данным пресс-службы муниципалитета, градоначальник выехал на место, чтобы разобраться.

Вместе с руководителями соответствующих служб мэр встретился с владельцами торговых точек, расположенных в парке, и представителями компаний, строящих новые объекты.

Стороны пожаловались и дали пояснения причине возникших между ними разногласий.

Жанар Акаев отметил, что создание комфортных условий для жителей Оша, защита прав владельцев бизнеса и поддержание порядка в городе являются первоочередными задачами, и подчеркнул необходимость решения вопроса справедливым и прозрачным образом в рамках закона.

В мэрии напомнили, что ранее в целях наведения порядка в парке имени Алишера Навои были демонтированы старые торговые палатки, проведена уборка территории и посажены новые деревья. Эти работы были направлены на создание безопасной, чистой и современной зоны отдыха для жителей города. Демонтаж торговых точек начался в январе по поручению теперь уже бывшего главы города Женишбека Токторбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363054/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
Будет ли новый мэр города Ош сносить постройки? Ответ Жанарбека Акаева
Жанарбек Акаев пообещал завершить начатые в Оше проекты
Жанар Акаев: Ош мне не чужой. Я обязан оправдать доверие
В парламенте просят повысить размер пособий гражданам
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой
Власти просят пересмотреть размер пенсии генерала Самата Курманкулова
Засиделся. Депутат предложил сменить главу МЧС
Экс-чиновник завладел почти 100 гектарами земли под пиком Ленина — депутат
Жанар Акаев: «Алдамчылар депутаттардын атын жамынып, элди алдай башташты»
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и&nbsp;другие новшества В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
23 февраля, понедельник
08:42
У Кыргызстана есть три фактора, привлекающие инвесторов — эксперт У Кыргызстана есть три фактора, привлекающие инвесторов...
08:23
В парке Оша снесли торговые павильоны: владельцы пожаловались Жанару Акаеву
08:10
В Кыргызстане создан единый оружейный оператор — госпредприятие «Аскер Сервис»
08:04
В Италии завершилась зимняя Олимпиада: Норвегия выиграла медальный зачет
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 февраля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 февраля: ночью будет минусовая температура
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинопоказы, концерты и выставки
17:11
Идеальное фото: на Солнце пропали все пятна
16:41
Нападение ученика на учителя в Бишкеке: возбуждено уголовное дело
16:12
Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице