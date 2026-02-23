В парке Оша снесли торговые павильоны: владельцы пожаловались Жанару Акаеву

В городе Оше владельцы бизнеса, расположенного в парке имени Алишера Навои, пожаловались новому мэру Жанару Акаеву на демонтаж своих точек. По данным пресс-службы муниципалитета, градоначальник выехал на место, чтобы разобраться.

Вместе с руководителями соответствующих служб мэр встретился с владельцами торговых точек, расположенных в парке, и представителями компаний, строящих новые объекты.

Стороны пожаловались и дали пояснения причине возникших между ними разногласий.

Жанар Акаев отметил, что создание комфортных условий для жителей Оша, защита прав владельцев бизнеса и поддержание порядка в городе являются первоочередными задачами, и подчеркнул необходимость решения вопроса справедливым и прозрачным образом в рамках закона.

В мэрии напомнили, что ранее в целях наведения порядка в парке имени Алишера Навои были демонтированы старые торговые палатки, проведена уборка территории и посажены новые деревья. Эти работы были направлены на создание безопасной, чистой и современной зоны отдыха для жителей города. Демонтаж торговых точек начался в январе по поручению теперь уже бывшего главы города Женишбека Токторбаева.