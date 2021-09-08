Проезд закрыт. На въезде на территорию «Белого дома» установили шлагбаум

При въезде на территорию «Белого дома» установлен шлагбаум. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Проезд перекрыт. Напомним, что осенью прошлого года спикер ЖК Талант Мамытов сам демонтировал забор вокруг «Белого дома», тем самым открыв проезд на участках улиц Панфилова и Логвиненко.

Однако перед уходом на каникулы депутат Мейкинбек Абдалиев обратился к торага с просьбой установить шлагбаум. Нардеп посетовал, что некуда поставить машину, поэтому депутаты опаздывают на сессию. Его требование было услышано.