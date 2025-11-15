Белый дом подтвердил ограничения на выдачу виз лицам с диабетом и ожирением. Госдеп США утвердил новые рекомендации для американских консульских органов по выдаче виз, которые ограничивают вероятность одобрения документов для страдающих диабетом, ожирением и некоторыми другими заболеваниями, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт добавил, что администрация Дональда Трампа ставит на первое место интересы граждан США, поэтому политика ведомства должна гарантировать, чтобы иностранцы не создавали дополнительные статьи расходов для бюджета.

Отмечая ожирение, Госдеп рекомендует учитывать этот фактор при выдаче виз, поскольку заболевание может провоцировать астму, остановку дыхания во сне, высокое кровяное давление и клиническую депрессию.

Ранее сообщалось, что Вашингтон включил онкологические заболевания, ожирение, болезни сердца и диабет в список причин, по которым иностранцам может быть отказано в выдаче виз.