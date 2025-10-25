15:43
Власть

Как выглядит Белый дом после решения Трампа построить бальный зал

Дональд Трамп все-таки снес часть Белого дома в Вашингтоне. Напомним, что американский президент хочет построить там бальный зал.

«Более 150 лет каждый глава государства мечтал о бальном зале в Белом доме, где можно было бы принимать гостей на грандиозных вечеринках, государственных визитах и так далее», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп подчеркнул, что «необходимый проект» финансируется из частных источников, а не на деньги налогоплательщиков.

Отметим, что в восточном крыле ранее всегда располагались офисы первой леди и пресс-секретаря, отделы корреспонденции, а также графики и каллиграфии.

Снос части Белого дома вызвал острую критику со стороны демократов, которые осудили лидера США за разрушение исторической части одного из важных символов страны.

Это крупнейшее изменение во внешнем виде Белого дома с тех пор, как Франклин Рузвельт расширил восточное крыло.
