Запретить китайским авиакомпаниям пролетать над Россией требует Белый дом

Администрация Белого дома предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над Россией по пути в США и обратно. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Министерство транспорта предлагает запретить китайским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство на пассажирских маршрутах Китай — США, поскольку сокращение времени полета, которое дает такая практика, ставит американских перевозчиков в невыгодное положение.

Американские авиакомпании давно жаловались, что возможность летать через Россию дает их китайским конкурентам преимущество и позволяет тратить меньше топлива, что снижает затраты.

В 2022 году Россия в ответ на запрет полетов своих самолетов в воздушном пространстве США и Евросоюза запретила многим иностранным авиаперевозчикам полеты над своей территорией. Китайские компании под эти ограничения не попали. В Минтрансе США заявили, что текущая ситуация «несправедлива и привела к существенному неблагоприятному влиянию на конкурентоспособность американских авиаперевозчиков».

Запрет может повлиять на рейсы компаний Air China, China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern.