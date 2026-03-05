09:13
Общество

В Бишкеке демонтируют незаконно установленные шлагбаумы

В Бишкеке демонтируют незаконно установленные шлагбаумы.

‎‎По данным акимиата Первомайского района, на вверенной территории проведен рейд по очистке улично-дорожной сети от шлагбаумов и иных ограничителей, препятствующих проезду спецтехники.

Представители муниципальной администрации, сотрудники управления по контролю за землепользованием мэрии, работники МП «Тазалык» и МТУ № 201 демонтировали ограничители, расположенные незаконно на улице Абая, 4а, улице Балтагулова, 2/2, проспекте Манаса, 5, улице Тыныстанова, 20, и улице Фатьянова, 170а и 170/1.

Работы проведены в целях обеспечения беспрепятственного доступа спецтехники, в том числе пожарных, скорой медицинской помощи и коммунальных служб, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364600/
