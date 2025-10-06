13:03
Дональд Трамп объявил дату первого поединка UFC, который состоится в Белом доме

Дональд Трамп объявил дату первого поединка UFC, который состоится в Белом доме. Бой Абсолютного бойцовского чемпионата пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года, заявил президент США, выступая на параде в честь ВМС в штате Вирджиния.

«14 июня следующего года у нас будет большой бой UFC прямо на территории Белого дома», — сказал он.

Примечательно, что 14 июня глава Соединенных Штатов отметит свое 80-летие.

Напомним, 4 июля Дональд Трамп на митинге в Айове заявил, что в Белом доме пройдет бой за звание чемпиона UFC. Это мероприятие должно быть включено в широкую программу America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026-м.
