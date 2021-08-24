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Власть

Мед из Кыргызстана набирает все большую популярность в Японии

Посол Кыргызстана в Японии Мирлан Арстанбаев посетил магазин компании «Като Бихоен», расположенный на старинной торговой улице за знаменитыми вратами Каминари-мон храма «Сенсоу-дзи» в районе Асакуса (Токио). Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«В начале встречи директор «Като Бихоен» Като Дзютаро рассказал о компании. По его словам, она начала продавать произведенный в Кыргызстане мед. Он подчеркнул, что, несмотря на высокую стоимость, мед из КР набирает все большую популярность в Японии», — отметили в ведомстве.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

За первое полугодие объем экспорта меда в Японию составил 25,2 тонны. Посол Кыргызстана выразил благодарность компаниям за содействие в развитии торговых отношений государств.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Стороны договорились поддерживать тесные контакты по вопросам дальнейшего продвижения экспорта органической продукции Кыргызстана в Японию.

Справка

Компания «Като Бихоен» была основана в 1947 году. Число сотрудников — 226 человек. Продажи фирмы за 2020-й составили около $125 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204969/
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