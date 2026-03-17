ЕАЭС поддержит проект Кыргызстана по производству меда

Кыргызская инициатива по производству и гармонизации медовой продукции стала одним из ключевых проектов для защиты нового направления промышленной кооперации в рамках ЕАЭС. Об этом на брифинге сообщил член президиума Делового совета Евразийского экономического союза, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев.

По его словам, КР производит один из лучших видов меда, но в малом количестве. Проект позволит превратить качественную продукцию в объемы, востребованные на мировом рынке.

Инициатива включает сопутствующие процессы, такие как изготовление специализированных кормов для пчел и поддержку технологических процессов пчеловодства. Основной целью являются гармонизация стандартов и создание условий для масштабного экспорта.

Данил Ибраев отметил: в 2026 году трек промышленной кооперации будет официально расширен в части агропромышленного направления, что позволит субсидировать подобные проекты из союзного бюджета.

Развитие агропромышленного сектора признано ключевым фактором для всех стран Евразийского экономического союза, так как в этой сфере задействовано большое число людей. Поддержка таких проектов соответствует интересам всех государств объединения. В рамках этого направления планируется запуск кооперации с участием трех и более стран для создания единых товаров с высокой экспортной ориентацией.

Напомним, что финансовый инструмент Евразийской экономической комиссии позволяет компенсировать учетную ставку по кредитам. Это делает заемные средства доступными для предпринимателей по ставке 6-6,5 процента, что станет существенным стимулом для развития медовой отрасли и других проектов в агропромышленном комплексе.
