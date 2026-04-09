Кыргызский мед выходит на рынок Узбекистана: подписан договор в Ташкенте

Кыргызстанская компания «Медовая Артель» начинает выход на рынок Узбекистана при поддержке государства. Об этом сообщили в Торговом представительстве КР в Узбекистане.

По их данным, компании оказано комплексное сопровождение: помощь в открытии юридического лица, консультации по ведению бизнеса, а также адаптация к требованиям местного законодательства и рынка.

9 апреля в Ташкент при содействии торгпредства подписан договор аренды торговой площади в комплексе Food City. Это позволит организовать розничные продажи и продвижение кыргызского меда на местном рынке.

В ближайшее время планируются первые экспортные поставки — около 4 тонн натурального меда.

Ожидается, что реализация проекта позволит расширить экспортный потенциал Кыргызстана и усилить торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном.