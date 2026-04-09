17:34
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Экономика

Кыргызский мед выходит на рынок Узбекистана: подписан договор в Ташкенте

Кыргызстанская компания «Медовая Артель» начинает выход на рынок Узбекистана при поддержке государства. Об этом сообщили в Торговом представительстве КР в Узбекистане.

По их данным, компании оказано комплексное сопровождение: помощь в открытии юридического лица, консультации по ведению бизнеса, а также адаптация к требованиям местного законодательства и рынка.

9 апреля в Ташкент при содействии торгпредства подписан договор аренды торговой площади в комплексе Food City. Это позволит организовать розничные продажи и продвижение кыргызского меда на местном рынке.

В ближайшее время планируются первые экспортные поставки — около 4 тонн натурального меда.

Ожидается, что реализация проекта позволит расширить экспортный потенциал Кыргызстана и усилить торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном.

Кыргызстан постепенно увеличивает экспорт меда. По последним данным, в 2025 году за рубеж поставили около 540 тонн продукции — это больше, чем годом ранее (примерно 439 тонн).

Основные покупатели — Китай, страны Ближнего Востока и Центральной Азии. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/369735/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Для экспортеров продуктов питания в КНР введен новый порядок регистрации
Фермеры Аравана собрали первый урожай пекинской капусты для экспорта в Россию
Китай поставил электрооборудования в Кыргызстан на $51,2 миллиона
Энергоносители и зерно: Кыргызстан закрывает внутренний дефицит за счет СНГ
Торговля Кыргызстана: Китай и Россия удерживают 63 процента импорта
Кабмин обсуждает меры поддержки экспортеров. Что предлагают бизнесу
Кыргызстан расширяет экспорт овощей
Кыргызстан получил доступ к экспорту замороженных фруктов в Китай
Экспорт автомобилей из Китая вырос с начала 2026 года в полтора раза
ЕАЭС поддержит проект Кыргызстана по производству меда
Популярные новости
Тенге и&nbsp;рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;апреля Тенге и рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на 6 апреля
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подорожали. Курсы валют на&nbsp;7&nbsp;апреля Рубль и тенге вновь заметно подорожали. Курсы валют на 7 апреля
Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;апреля Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на 9 апреля
Кыргызстан создаст первый в&nbsp;Центральной Азии энергетический центр компетенций Кыргызстан создаст первый в Центральной Азии энергетический центр компетенций
Бизнес
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от&nbsp;Beeline всего за&nbsp;330 сомов БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond
9 апреля, четверг
17:25
Кыргызский мед выходит на рынок Узбекистана: подписан договор в Ташкенте Кыргызский мед выходит на рынок Узбекистана: подписан д...
17:23
ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
16:58
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
16:37
Диплом вместо тестов: в Кыргызстане меняют правила по госязыку
16:36
БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов