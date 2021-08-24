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Власть

С 1 октября повысится зарплата у военнослужащих Внутренних войск МВД Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Внутренних войск Министерства внутренних дел Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, глава государства вручил Боевое знамя как особый почетный знак, символ воинской чести, доблести и славы подразделениям Внутренних войск МВД.

Президент отметил, что Внутренние войска, созданные 80 лет назад, продолжают обеспечивать безопасность в стране, защищая мир и спокойствие граждан, не только охраняя стратегически важные государственные объекты, но и решительно борясь с преступностью.

Садыр Жапаров отметил хорошую подготовку и высокий боевой дух военнослужащих Внутренних войск.

«Время показало, что вы готовы ответственно выполнять взятые на себя обязательства. Могу уверенно сказать, что наши Внутренние войска и впредь будут выполнять задачи, поставленные для благополучного будущего страны, включая ее безопасность, защиту прав и свобод граждан», — сказал глава государства.

Как отметил президент Садыр Жапаров, подготовлен проект постановления кабинета министров «О материальной помощи отдельным категориям военнослужащих Кыргызской Республики», по которому с 1 октября 2021 года планируется повысить заработную плату военнослужащим Внутренних войск МВД на 40 процентов. Также с учетом того, что военнослужащие Внутренних войск МВД проходят службу в особых условиях, с 1 сентября текущего года один год военной службы будет считаться за полтора, а в Баткенской области — один год за два.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204937/
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