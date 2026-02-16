В армии КР увеличивается доля военнослужащих других национальностей

Сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Медина Кайрылбекова поинтересовалась, какой процент представителей других национальностей привлекается к военной службе, отметив, что Кыргызстан является многонациональным государством.

Как сообщил представитель Министерства обороны, согласно законодательству, каждый гражданин Кыргызской Республики обязан проходить военную службу, независимо от национальности. По его словам, ведомство ежегодно ведет работу по увеличению доли представителей других национальностей в армии, и их число растет.

В Минобороны добавили, что конкретные показатели не разглашаются в связи с ограниченным характером информации.

Тема национального состава армии Кыргызстана поднимается в парламенте не впервые. Ранее депутаты Жогорку Кенеша заявляли, что более 90 процентов призывников составляют представители титульной нации, и подчеркивали необходимость более широкой представленности всех национальностей в рядах Вооруженных сил.