Кыргызстан занял 109-е место в рейтинге армий мира 2026

Кыргызстан занял 109-е место в обновленном рейтинге военной мощи среди государств мира. Рейтинг был составлен военно-аналитическим порталом Global Firepower. Исследование охватывает 145 стран и учитывает более 60 параметров, включая численность вооруженных сил, военный бюджет, количество техники и уровень логистической поддержки.

По сравнению с 2025 годом (105-е место) Кыргызстан потерял четыре позиции.

Согласно индексу Global Firepower 2026, оборонный бюджет КР составляет $654 миллиона, общее количество военнослужащих — 78 тысяч, количество действующих военнослужащих — 23 тысячи и 55 тысяч человек в военизированных формированиях.

У Вооруженных сил республики, согласно данным портала, имеются 7 вертолетов, 2 из них боевые, 215 танков, 30 самоходных артиллерийских установок, 174 единицы буксируемой артиллерии, а также 21 реактивная система залпового огня и другое.

Среди государств Центральной Азии наиболее высокую позицию в рейтинге занимает Узбекистан (53-е место). Казахстан расположился на 58-й строчке, Туркменистан — на 78-й, а Таджикистан — на 100-й.

Первое место в рейтинге заняли США, на втором — Россия и на третьем — Китай. Последние три места заняли ЦАР, Белиз и Бутан.