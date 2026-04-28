Экс-министр обороны призвал запустить производство дронов в Кыргызстане

Кыргызстану необходимо ускорить развитие производства беспилотников и военной промышленности. Об этом заявил бывший министр обороны, генерал-майор Абибилла Кудайбердиев в интервью государственным СМИ.

Фото из интернета

По его словам, решение начать выпуск дронов на базе завода «Дастан» своевременное. Он отметил, что характер войн изменился и сегодня ключевую роль играют беспилотные системы, а не традиционная пехота.

Абибилла Кудайбердиев подчеркнул, что соседние страны уже наладили производство военных дронов, поэтому Кыргызстану нельзя отставать. Он сообщил, что ведется работа с иностранными партнерами, в том числе с китайскими компаниями, по запуску совместного производства.

Экс-глава Минобороны отметил, что в последние годы финансирование армии значительно улучшилось.

По его словам, если раньше в вооруженных силах не хватало даже базового обеспечения, то сейчас закупаются современные вооружения и техника.

Он обратил внимание на необходимость повышения ответственности военного руководства и усиления кадровой политики.

Кроме того, Абибилла Кудайбердиев выступил за создание в Кыргызстане собственной военной академии и развитие оборонно-промышленного комплекса, подчеркнув, что это ключевой фактор укрепления национальной безопасности.