20:43
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Общество

Экс-министр обороны призвал запустить производство дронов в Кыргызстане

Кыргызстану необходимо ускорить развитие производства беспилотников и военной промышленности. Об этом заявил бывший министр обороны, генерал-майор Абибилла Кудайбердиев в интервью государственным СМИ. 

из интернета
Фото из интернета
По его словам, решение начать выпуск дронов на базе завода «Дастан» своевременное. Он отметил, что характер войн изменился и сегодня ключевую роль играют беспилотные системы, а не традиционная пехота.

Абибилла Кудайбердиев подчеркнул, что соседние страны уже наладили производство военных дронов, поэтому Кыргызстану нельзя отставать. Он сообщил, что ведется работа с иностранными партнерами, в том числе с китайскими компаниями, по запуску совместного производства.

Экс-глава Минобороны отметил, что в последние годы финансирование армии значительно улучшилось. 

По его словам, если раньше в вооруженных силах не хватало даже базового обеспечения, то сейчас закупаются современные вооружения и техника.

Он обратил внимание на необходимость повышения ответственности военного руководства и усиления кадровой политики.

Кроме того, Абибилла Кудайбердиев выступил за создание в Кыргызстане собственной военной академии и развитие оборонно-промышленного комплекса, подчеркнув, что это ключевой фактор укрепления национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372274/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Визит главы Казахстана в Узбекистан. Президентов охраняли с необычным оружием
От Нарына до Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США
В гавани Белфаста воссоздали знаменитый «Титаник» с помощью 950 дронов
В Баткене начали опрыскивать абрикосовые сады дронами
Минсельхоз Кыргызстана получил от Китая дроны, вызывающие искусственный дождь
Ночные взрывы и бой с условным противником: в Баткене прошли масштабные учения
Саммит дронов. Латвия готовится к масштабным испытаниям беспилотников
При строительстве электрических линий в Кыргызстане стали использовать дроны
В Кыргызстане военные эшелоны освободили от всех платежей
Армия Казахстана будет обеспечивать мир в секторе Газа
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Бизнес
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
28 апреля, вторник
20:26
20:14
Сотрудники детсада подрались на глазах у малышей. Идет доследственная проверка
20:01
Цифровизация Минюста: запущен модуль распознавания лиц клиентов системы пробации
19:44
Госаккредитация. Из 30 медвузов заявки в Минздрав Кыргызстана подали 23
19:43
В Иссык-Атинском районе нашли схрон оружия, принадлежащий ОПГ Доо Чынгыза