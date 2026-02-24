14:01
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Власть

В Кыргызстане военные эшелоны освободили от всех платежей

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок, который полностью освобождает военные и гуманитарные железнодорожные перевозки от всех сборов и штрафов на территории Кыргызстана.

Речь о поездах и эшелонах, задействованных в интересах государства, и перевозках, связанных с участием в учениях, проводимых на территории республики.

Военные составы и грузы больше не будут оплачивать простои вагонов, хранение имущества и другие сборы, которые ранее взимались госпредприятием «Кыргыз темир жолу».

Освобождение касается как отечественных эшелонов, так и вагонов иностранных железных дорог, если они используются в рамках военных или гуманитарных задач Кыргызстана.

Министерство обороны обязано заранее — не позднее 10 дней до перевозки — уведомлять железную дорогу о маршруте, типе эшелона и пунктах погрузки-выгрузки. Это необходимо для оперативной организации движения и исключения задержек.

Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования и направлено на повышение обороноспособности и бесперебойное обеспечение военной логистики страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363246/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Армия Казахстана будет обеспечивать мир в секторе Газа
Более 500 граждан стран Центральной Азии участвовали в войне в Газе — Al Jazeera
В армии КР увеличивается доля военнослужащих других национальностей
Увеличить грузооборот железных дорог до 15 миллионов тонн в год намерена КР
Объем грузоперевозок по железной дороге в 2025 году достиг 10,5 миллиона тонн
Королева Нидерландов стала резервисткой Вооруженных сил страны
КР и США обсуждают реализацию проекта железной дороги Макмал — Каракол
Кадровые перестановки в армии Китая: оценки мировых СМИ
Кыргызстан занял 109-е место в рейтинге армий мира — 2026
Погибших и раненых кыргызстанцев в железнодорожной аварии в Испании нет — МИД
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
14:00
В Кыргызстане будет создан национальный центр искусственного интеллекта В Кыргызстане будет создан национальный центр искусстве...
13:59
Кыргызстан намерен устранить дефицит электроэнергии к 2028 году
13:56
В Кыргызстане за год выплачено 147 миллионов сомов страховых компенсаций
13:44
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии квартирных краж
13:40
Водителя оштрафовали на 10 тысяч сомов за движение за каретой скорой помощи