В Кыргызстане военные эшелоны освободили от всех платежей

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок, который полностью освобождает военные и гуманитарные железнодорожные перевозки от всех сборов и штрафов на территории Кыргызстана.

Речь о поездах и эшелонах, задействованных в интересах государства, и перевозках, связанных с участием в учениях, проводимых на территории республики.

Военные составы и грузы больше не будут оплачивать простои вагонов, хранение имущества и другие сборы, которые ранее взимались госпредприятием «Кыргыз темир жолу».

Освобождение касается как отечественных эшелонов, так и вагонов иностранных железных дорог, если они используются в рамках военных или гуманитарных задач Кыргызстана.

Министерство обороны обязано заранее — не позднее 10 дней до перевозки — уведомлять железную дорогу о маршруте, типе эшелона и пунктах погрузки-выгрузки. Это необходимо для оперативной организации движения и исключения задержек.

Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования и направлено на повышение обороноспособности и бесперебойное обеспечение военной логистики страны.