Общество

Армия Казахстана будет обеспечивать мир в секторе Газа

Армия Казахстана будет обеспечивать мир в секторе Газа. Такая договоренность достигнута на первом заседании Совета мира в Вашингтоне под руководством Дональда Трампа, пишет DW.

Он заявил, что отправить войска в Газу согласились пять стран: Марокко, Албания, Косово, Индонезия и Казахстан.

Участвовавший в заседании президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение «поддержать Международные силы стабилизации, направив военные подразделения, включая медицинские», а также наблюдателей-миротворцев. По его словам, Астана также выделит финансирование, питание и другую гумпомощь для сектора Газа и будет участвовать в восстановлении разрушенных зданий.

Американский лидер объявил, что страны Совета мира пообещали выделить для сектора Газа $7 миллиардов. Об этом договорились Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт. США добавят к этой сумме еще $10 миллиардов, ООН — $2 миллиарда. Также Международная федерация футбола ФИФА выделит $75 миллионов на проекты, связанные с этим видом спорта.

Международные силы стабилизации должны поддерживать порядок в Газе, следить за соблюдением режима прекращения огня и способствовать установлению прочного мира. Индонезия сообщила, что может направить от 5 до 8 тысяч военных. Пока не ясно, сколько солдат направят другие государства. Многие европейские страны, в том числе Франция и Германия, отказываются участвовать в работе Совета мира.
