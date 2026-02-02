Кадровые перестановки в армии Китая: оценки мировых СМИ

В последние недели в Китае разворачивается настоящая кадровая и политическая драма внутри армии и элиты. По оценке экспертов, эти «чистки» могут отразиться не только на региональной безопасности, но и на глобальной геополитике.

О том, что пишут в мировых медиа и каковы могут быть последствия, по мнению колумнистов ведущих изданий, — в материале 24.kg.

Reuters отмечает, что китайское правительство начало расследование в отношении генерала Чжана Юся, заместителя председателя Центральной военной комиссии — одной из главных фигур Вооруженных сил страны. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, его обвиняют в передаче США данных о ядерной программе КНР. По данным газеты, помимо утечки информации, Чжана Юся подозревают в коррупции: получении взяток и продвижении офицера на должность министра обороны. До задержания он был заместителем главы Центрального военного совета Китая и считался ближайшим соратником председателя республики Си Цзиньпина, пишет WSJ. Чжан Юся также входил в состав Политбюро ЦК компартии КНР.

В публикации говорится, что «накануне состоялось совещание, на котором генерал-полковника обвинили в попытке сформировать коалицию, чтобы подорвать единство партии». Помимо того, Чжан Юся, утверждает газета, возглавлял агентство, которое занималось разработкой и закупкой военной техники. По словам источников WSJ, за взятки генерал якобы обещал повышение по службе.

Ранее Министерство обороны Китая объявило о начале расследования в отношении Чжана Юся в связи с «грубым нарушением дисциплины и закона». В эпицентр разбирательств попал еще один высокопоставленный генерал — Лю Чжэньли. По версии российских «Ведомостей», широкие «чистки» в руководстве Народно-освободительной армии — это один из наиболее масштабных кадровых сдвигов за многие годы.

Как считают колумнисты издания Forbes.ru, устранение Чжана Юся отчасти свидетельствует и об усилении партийного контроля над армией.

В своих материалах публицисты поясняют, что отстранение Чжана, пользовавшегося уважением как внутри ВС КНР, так и за рубежом, — это сигнал, что никто не застрахован, даже близкие соратники. С таким тезисом солидарен и South China Morning Post.

«А отсутствие влиятельных военных лидеров вокруг Си Цзиньпина означает, что армия теперь полностью подконтрольна партийной верхушке и снижает вероятность возникновения самостоятельных центров влияния внутри армии Китая», — пишет издание.

Риски и последствия оцениваются по-разному. По версии Reuters, в краткосрочной перспективе резкая перестановка в верхушке может уменьшить вероятность немедленного военного конфликта с Тайванем из-за снижения готовности и «обеспокоенности по поводу разногласий в верхах».

«Но одновременно это создает непредсказуемость: централизованное принятие решений мистером Си без сильных советников повышает шансы на односторонние, менее сбалансированные решения в критических ситуациях», — подчеркивает агентство.

В этой же статье издание приводит и позицию Тайваня, где власти заявили, что «продолжат внимательно отслеживать ситуацию и не ослабят оборону даже при изменениях в китайском командовании».

В прореживании генералитета изданиеSinioinsider видит ослабление командования армии с уходом опытных генералов, что может, в свою очередь, снизить эффективность стратегического планирования.

Отдельные СМИ, такие как Probe International, со ссылкой на свои источники сообщают, что низовые офицеры игнорируют приказы или выражают недовольство. А это может ослабить дисциплину.

Встречаются и неутешительные прогнозы. Так, Financial Times указывает на то, что глобальная стратегия КНР может стать более агрессивной, «если вокруг мистера Си останутся только лояльные, менее независимые советники, склонные к националистическим решениям».

Christian Monitor пишет, что «упрощенное командование может ускорить действия в кризисных точках (например, вокруг Тайваня), но также повысить риск конфликта из-за отсутствия сдерживающих факторов».

P.S. Итак, эксперты, выступающие на страницах мировых медиа, сходятся во мнении, что «чистка» в китайском генералитете — это не просто кадровые перестановки или борьба с коррупцией. Это глубокий политический процесс, в результате которого все военное руководство фактически оказалось под прямой и персональной властью Си Цзиньпина. Последствия могут быть двоякими: от временного снижения риска конфликта, с одной стороны, до долгосрочной нестабильности командования и стратегических решений без контрольных механизмов — с другой.