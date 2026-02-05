Королева Нидерландов стала резервисткой вооруженных сил страны

Королева Максима войдет в резерв голландских вооруженных сил, заявили в ее семье. После короткого курса военной подготовки королева будет служить в армии на частичной основе, пишет DW.



По словам представителей королевской семьи, Максимa решила служить, потому что «безопасность страны больше не является чем‑то само собой разумеющимся, и она, как и многие другие, хочет внести свой вклад в ее обеспечение».

В 54 года Максима еще успевает подать заявление — верхний возрастной предел для частичной службы в Министерстве обороны составляет 55 лет.

Резервисты составляют гибкий кадровый ресурс вооруженных сил Нидерландов, привлекаемый преимущественно в чрезвычайных ситуациях, отмечает издание NLTimes. Пока неясно, в каком конкретно роде войск будет служить королева.

Максима не первая из королевской семьи, кто служит в армии: кронпринцесса Амалия недавно завершила общую военную подготовку в военном Defensity College и получила звание капрала. После ее поступления число новых слушателей колледжа удвоилось. Министерство обороны Нидерландов в настоящее время проводит масштабную кампанию по найму: планируется увеличить численность вооруженных сил с 80 тысяч до 100 тысяч к 2030 году и в перспективе до 200 тысяч человек.