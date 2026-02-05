23:02
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Власть

Королева Нидерландов стала резервисткой вооруженных сил страны

Королева Максима войдет в резерв голландских вооруженных сил, заявили в ее семье. После короткого курса военной подготовки королева будет служить в армии на частичной основе, пишет DW.

По словам представителей королевской семьи, Максимa решила служить, потому что «безопасность страны больше не является чем‑то само собой разумеющимся, и она, как и многие другие, хочет внести свой вклад в ее обеспечение».



Резервисты составляют гибкий кадровый ресурс вооруженных сил Нидерландов, привлекаемый преимущественно в чрезвычайных ситуациях, отмечает издание NLTimes. Пока неясно, в каком конкретно роде войск будет служить королева.

В 54 года Максима еще успевает подать заявление — верхний возрастной предел для частичной службы в Министерстве обороны составляет 55 лет.

Максима не первая из королевской семьи, кто служит в армии: кронпринцесса Амалия недавно завершила общую военную подготовку в военном Defensity College и получила звание капрала. После ее поступления число новых слушателей колледжа удвоилось. Министерство обороны Нидерландов в настоящее время проводит масштабную кампанию по найму: планируется увеличить численность вооруженных сил с 80 тысяч до 100 тысяч к 2030 году и в перспективе до 200 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360814/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Кадровые перестановки в армии Китая: оценки мировых СМИ
Кыргызстан занял 109-е место в рейтинге армий мира — 2026
Президент Кыргызстана назвал армию соответствующей современным вызовам
Иностранцев, заключивших контракт с армией России, не будут экстрадировать
В Китае сразу девять генералов сняли с постов в связи с обвинениями в коррупции
Наследная принцесса Нидерландов стала первой женщиной в армии из семьи короля
США прекращают помощь в сфере безопасности армиям стран, граничащих с Россией
Осенью в Кыргызстане тысячи парней наденут военную форму — начинается призыв
Иностранцы теперь могут заключать контракты и служить в армии России — указ
Девушки не должны выходить замуж за тех, кто не служил в армии, считает депутат
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
5 февраля, четверг
22:47
Королева Нидерландов стала резервисткой вооруженных сил страны Королева Нидерландов стала резервисткой вооруженных сил...
22:23
Биткоин упал ниже $70 тысяч
22:04
Жители села Кок-Жар обеспокоены строительством южной объездной дороги
21:46
YouTube запустил ИИ-дубляж на 27 языков для всех пользователей
21:39
Адылбек Касымалиев завершил рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты