Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение

Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев, арестованный по делу «Кумтора», выступил с открытым обращением. Текст он передал через своих адвокатов.

Политик заявил, что находится в СИЗО ГКНБ по ложному обвинению Динары Кутмановой. Он пояснил, почему доводы ныне главы государственного комитета по экологии и климату несостоятельны и вводят общественность, а также следствие в заблуждение.

Читайте по теме Задержание Темира Сариева незаконно, заявляют юристы правовой клиники «Адилет»

«Я возглавил межведомственную комиссию согласно постановлению правительства № 465 от 3 июля 2012 года и решению Жогорку Кенеша № 2117V от 27 июня 2012-го. Она состояла из 25 человек. В состав комиссии вошли по два депутата от каждой фракции, министры, руководители государственных агентств, инспекций, два губернатора, представители молодежи от двух областей, эксперты, ученые и общественные деятели. Работа комиссии была организована прозрачно, в соответствии с регламентом, все совещания проводились с участием СМИ, транслировались в прямом эфире. Были привлечены две международные лаборатории — из Германии и Словении, экологические и аудиторские компании. Динара Кутманова также была в составе комиссии в качестве эксперта», — напомнил Темир Сариев.

Госкомиссия была поделена на три группы, в которые члены комиссии вошли добровольно.

Правовая — под руководством в то время министра юстиции Алмамбета Шыкмаматова. Социально-экономическая — под руководством заместителя министра финансов Мирлана Байгончокова. Технико-экологическая — под руководством тогда еще руководителя Государственной экологической инспекции Осмонбека Артыкбаева.

Назначенные руководители несли персональную ответственность, организовывали проверки прозрачно и открыто. Они работали независимо, в их работу никто не вмешивался. Итоги работы трех групп были подведены на общем совещании. Госкомиссия в целом проверила работу рудника «Кумтор» с 1992 по 2011 год.

Были внимательно изучены такие вопросы, как:

кто принимал решения относительно деятельности «Кумтора» от имени Кыргызстана;

какой руководитель что подписывал;

были ли соблюдены Конституция и законы Кыргызстана;

какой ущерб был нанесен государству;

какие злоупотребления были совершены;

какие экологические проблемы возникли;

выплачивались ли налоги;

кто подписывал освобождение от уплаты налогов;

причины разрушения ледников;

почему отвалы смешивают с ледниками;

по какой причине хвостохранилища не соответствуют требованиям;

каким образом было потеряно «Кумтором» и как правительство Кыргызстана лишилось контроля над рудником;

почему в нарушение закона соглашению с «Центеррой» был присвоен статус международного соглашения;

с какой целью Конституционный суд поддержал это решение;

каковы риски для реки Нарын;

почему экологический сбор снижен в 100 раз.

Все это было включено в 500-страничный отчет госкомиссии вместе с фотографиями и данными лабораторий. Отчет был утвержден правительством 24 января 2013 года, рассмотрен и принят постановлением № 34.

Затем в течение двух дней, 20-21 февраля 2013 года, отчет рассматривался в Жогорку Кенеше в формате открытых, прозрачных обсуждений. Эти заседания освещали СМИ и транслировали в прямом эфире. Отчет был полностью рассмотрен, а затем утвержден постановлением парламента № 2805-V от 21 января.

В ходе утверждения депутаты высоко оценили представленный отчет и поблагодарили всех ее членов.

Динара Кутманова принимала участие во всех встречах и имела возможность высказать свое мнение. Поэтому ее слова о том, что Темир Сариев уменьшил сумму ущерба окружающей среде, необоснованны. Ее 25-страничный отчет как эксперта был полностью включен в общий отчет.

Ущерб размером $5 миллиардов, о котором она говорит, описан на странице 327. Однако это всего лишь предположение, на основании которого нельзя подавать в суд. Что значит, было написано, но не было включено? В том же докладе есть мнение ученого Академии наук Исакбека Торгоева, который тоже предполагал такую сумму ущерба.

В отчете указаны суммы ущерба, рассчитанные Государственным агентством по защите окружающей среды — 15 миллиардов 567 миллионов 832 тысячи 885 сомов и Государственной экотехинспекцией — 7 миллиардов 50 миллионов 257 тысяч 629 сомов.

Согласно нашему законодательству, депутатская комиссия не имеет права подавать иски в суд, этим правом обладают государственные органы. Поэтому госкомиссия в отчете написала, что поддерживает иски против «Центерры». Отчет одобрили и подписали все члены комиссии. В приложение были включены все, кто имел особое мнение.

Динара Кутманова лжет и вводит в заблуждение общественность. Последние дела по «Кумтору» основаны на том, что предыдущие руководители признали свою вину по итогам проведенного мною расследования, в котором открыто указаны все фамилии. В нашем отчете указаны все факты, все проверено.

С 2000 года я был депутатом Жогорку Кенеша и имел четкую позицию по «Кумтору». Мои выступления есть в стенограммах парламента. Видео опубликовано в социальных сетях. С трибуны парламента я говорил о том, что «Кумтор» — это большая афера, афера века для Кыргызстана и кыргызского народа.

Человек, который бесстрашно называл все имена, мужественно выступал в интересах государства, сейчас задержан по лживым обвинениям.

Я могу с уверенностью смотреть в глаза любому человеку и сказать, что все вопросы по «Кумтору» мы проверили до мелочей. Я раскрыл все факты, имена и фамилии виновных. Но сегодня я нахожусь в тюрьме, а те, кто принимал решения в ущерб государству, находятся на свободе.

Моя совесть перед моим народом чиста. Для меня честь не пустой звук, я никогда не принимал решения, которые могут нанести ущерб моей стране. Уверен, справедливость восторжествует и правда будет на моей стороне! Хочу выразить благодарность всем кыргызстанцам, кто верит в меня и поддерживает.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.

Посетивший Бишкек бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».

Юристы правовой клиники «Адилет», чей профессионализм ни у кого не вызывает вопросов, ранее заявили о незаконности уголовного преследования Темира Сариева.

«Государственная комиссия по изучению деятельности золоторудного месторождения Кумтор, возглавляемая в то время Темиром Сариевым, была образована на паритетных началах, куда были включены депутаты Жогорку Кенеша, специалисты, независимые эксперты, представители местного сообщества, а также представители местных органов власти (губернаторов). Государственная комиссия вела свою работу прозрачно и открыто, каждое заседание протоколировалось», — напомнили адвокаты.

В правовой клинике «Адилет» также прокомментировали заявление пресс-центра ГКНБ о якобы занижении Темиром Сариевым экологического ущерба.

«Отмечаем, что Темир Сариев, согласно регламенту государственной комиссии, не мог принимать какие-либо решения самостоятельно, тем более определение экологического ущерба входило в компетенцию уполномоченного государственного органа по охране окружающей среды. Отчет работы государственной комиссии был представлен Жогорку Кенешу, где ему была дана очень высокая оценка», — напомнили юристы.