Общество

Не справляешься — уходи. Мэр Манаса устроил жесткий разнос на совещании

На одном из совещаний мэр города Манас Абдупата Маткаликов выступил с резким заявлением в адрес подчиненных и ответственных служб.

По его словам, город «не игрушка», и если чиновники не способны эффективно работать, они должны освободить должности.

Если не можешь служить народу — освободи место и не позорься, возвращайся к прежней работе.

Абдупата Маткаликов

Глава города затронул тему реализации проектов, финансируемых из республиканского бюджета. Он отметил, что отдельные работы затягивают или фактически остановили, несмотря на выделенные средства.

Мэр потребовал усилить контроль за исполнением поручений, обеспечить прозрачность в использовании бюджета и ускорить реализацию запланированных проектов.

Особое внимание он уделили ответственности руководителей на местах и необходимости доводить начатое до финала.

По итогам совещания прозвучало требование навести порядок и повысить эффективность всех городских служб.
