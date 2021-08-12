О преимуществах государственно-частного партнерства рассказал Шерадил Бактыгулов

Государственно-частное партнерство — это механизм для исполнительной ветви власти устанавливать возможность закупать, строить, создавать общественную инфраструктуру или услуги, используя ресурсы частного сектора. Об этом 24.kg заявил политолог Шерадил Бактыгулов, комментируя подписанный вчера президентом Садыром Жапаровым обновленный Закон «О государственно-частном партнерстве».

Напомним, что впервые этот закон был принят в феврале 2012 года. Затем в него неоднократно и множественно вносились изменения в 2016, 2019, 2020 годах. Как поясняли чиновники, они вносились для усовершенствования самого механизма государственно-частного партнерства.

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По словам Шерадила Бактыгулова, в новом законе предусмотрена возможность участия бизнеса, частного сектора, государственных органов, муниципальных органов в реализации таких проектов в форме внесения материальных и, самое главное, нематериальных активов. То есть это инновации, ноу-хау, авторские права.

«Вносится специальный режим по принципу проектной песочницы, которая позволяет апробировать новые инновационные проекты в пилотном режиме. И, что самое главное, улучшены процедуры инициирования проектов государственно-частного партнерства и этапов проведения конкурсов» — сказал эксперт.

Он отмечает, что государственно-частное партнерство — это механизм для исполнительной ветви власти устанавливать возможность закупать, строить, создавать общественную инфраструктуру или услуги, используя ресурсы частного сектора.

По его словам, подобный механизм используется тогда, когда государственные и муниципальные органы не могут самостоятельно создать или обновить стареющую инфраструктуру или когда нужен более эффективный сервис или услуги для населения.

«Для частного сектора это возможность выстроить новые решения, найти новые пути для создания новых технологий и так далее, которые, вероятно, далее можно использовать в частном секторе других стран. Для населения это возможность получать лучшие, более качественные и более эффективные услуги общественного характера, которые будут предоставляться частным сектором, бизнес-сектором. Для государственных органов — возможность оптимизации своих расходов, когда на аутсорсинг частному сектору отдаются задачи по выполнению наиболее значимых общественных услуг, строительства общественных инфраструктур», — отметил эксперт.