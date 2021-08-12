15:21
USD 84.80
EUR 99.33
RUB 1.15
Власть

О преимуществах государственно-частного партнерства рассказал Шерадил Бактыгулов

Государственно-частное партнерство — это механизм для исполнительной ветви власти устанавливать возможность закупать, строить, создавать общественную инфраструктуру или услуги, используя ресурсы частного сектора. Об этом 24.kg заявил политолог Шерадил Бактыгулов, комментируя подписанный вчера президентом Садыром Жапаровым обновленный Закон «О государственно-частном партнерстве».

Напомним, что впервые этот закон был принят в феврале 2012 года. Затем в него неоднократно и множественно вносились изменения в 2016, 2019, 2020 годах. Как поясняли чиновники, они вносились для усовершенствования самого механизма государственно-частного партнерства.

Читайте по теме
Садыр Жапаров посмотрел, как работает проект ГЧП в ювелирной отрасли

По словам Шерадила Бактыгулова, в новом законе предусмотрена возможность участия бизнеса, частного сектора, государственных органов, муниципальных органов в реализации таких проектов в форме внесения материальных и, самое главное, нематериальных активов. То есть это инновации, ноу-хау, авторские права.

«Вносится специальный режим по принципу проектной песочницы, которая позволяет апробировать новые инновационные проекты в пилотном режиме. И, что самое главное, улучшены процедуры инициирования проектов государственно-частного партнерства и этапов проведения конкурсов» — сказал эксперт.

Он отмечает, что государственно-частное партнерство — это механизм для исполнительной ветви власти устанавливать возможность закупать, строить, создавать общественную инфраструктуру или услуги, используя ресурсы частного сектора.

По его словам, подобный механизм используется тогда, когда государственные и муниципальные органы не могут самостоятельно создать или обновить стареющую инфраструктуру или когда нужен более эффективный сервис или услуги для населения.

«Для частного сектора это возможность выстроить новые решения, найти новые пути для создания новых технологий и так далее, которые, вероятно, далее можно использовать в частном секторе других стран. Для населения это возможность получать лучшие, более качественные и более эффективные услуги общественного характера, которые будут предоставляться частным сектором, бизнес-сектором. Для государственных органов — возможность оптимизации своих расходов, когда на аутсорсинг частному сектору отдаются задачи по выполнению наиболее значимых общественных услуг, строительства общественных инфраструктур», — отметил эксперт.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203819/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы верят не телесюжетам, а полкам в своем холодильнике — эксперт
Подписан закон о государственно-частном партнерстве
Снижение штрафов за нарушение ПДД: почему это важно, объяснил эксперт
Садыр Жапаров посмотрел, как работает проект ГЧП в ювелирной отрасли
Бюджет с профицитом. Эксперт о положительной динамике в экономике
Дело «Кумтора». Почему суд по аресту Бабанова проходил закрыто, объяснил эксперт
Мэрия Бишкека ищет инвесторов, чтобы построить спортивный комплекс
Выборы в местные кенеши. Генеральная репетиция осени
Эксперт о том, почему в мае 2021 года выборы в парламент могут не состояться
Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и&nbsp;улетел в&nbsp;Москву Дело «Кумтора». Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и улетел в Москву
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов выехал из&nbsp;страны Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов выехал из страны
Аскар Акаев наконец попросил прощения у&nbsp;кыргызстанцев, но&nbsp;только за&nbsp;&laquo;Кумтор&raquo; Аскар Акаев наконец попросил прощения у кыргызстанцев, но только за «Кумтор»
В&nbsp;Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со&nbsp;странами Центральной Азии В Госдуме вновь предложили ввести визовый режим со странами Центральной Азии
Бизнес
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
Депозитная акция &laquo;Керемет Банка&raquo; продолжается! Поздравляем первых победителей! Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
12 августа, четверг
14:55
На границе с Кыргызстаном таджикская сторона роет окопы На границе с Кыргызстаном таджикская сторона роет окопы...
14:48
О преимуществах государственно-частного партнерства рассказал Шерадил Бактыгулов
14:39
Проводить фестиваль «Оймо» на Иссык-Куле стало негде. Ищут новое место
14:32
Новым и. о. мэра Бишкека стал Айбек Джунушалиев
14:30
Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос