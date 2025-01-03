Модернизация Ошского автовокзала: в центре ГЧП определили исполнителей проекта

Центр государственно-частного партнерства определил победителей конкурса на реалиацию проекта «Реконструкция отдельных помещений МП «Ошский автовокзал» мэрии Оша».

По данным пресс-службы ведомства, ОсОО «Интертранс Сервис», ОсОО «Ай-Кун» и индивидуальный предприниматель Каракозуева будут заниматься модернизацией Ошского автовокзала на основе ГЧП.

Проект направлен на улучшение инфраструктуры южной столицы, создание комфортных условий для пассажиров междугородних маршрутов, туристов и гостей города, обеспечение их безопасности, а также на поддержку малого бизнеса.

В рамках проекта планируются привлечение финансирования, реконструкция части второго этажа под комфортабельный хостел, части первого этажа под кафе и продуктовый магазин с обменным бюро и аптекой. Зал ожидания с пунктом медпомощи, комнатой для молитв, комнатой матери и ребенка, а также с платным туалетом также планируется отремонтировать в рамках проекта.