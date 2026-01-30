Портфель Центра ГЧП достиг 90 проектов с инвестициями в 434 миллиарда сомов

Проектный портфель Центра ГЧП достиг более 90 проектов с общим объемом частных инвестиций свыше 434 миллиардов сомов. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.

По его данным, на сегодня 65 проектов уже находятся на стадии активной реализации. За прошедший год подписано 14 новых соглашений о ГЧП в таких сферах, как транспорт, логистика, сельское хозяйство, экология и управление отходами, туризм, образование и коммуникации. Это позволило привлечь в экономику Кыргызской Республики более $3,9 миллиарда частных инвестиций.

Особое внимание заслуживают подписанные соглашения 2025 года, ставшие локомотивами инвестиционного роста: «Строительство и эксплуатация альтернативного платного тоннеля «Келечек» сквозь перевал «Тоо-Ашуу» (автодорога Бишкек — Ош), «Реализация проекта «Трансевразийский маршрут», «Строительство и эксплуатация восточной объездной автомобильной дороги города Бишкек», «Строительство и управление торгово-логистическим центром в Кара-Суу».

Среди торжественных открытий проектов ГЧП в 2025 году — это проекты по модернизации региональной инфраструктуры и здравоохранению, включая спортивно-оздоровительный комплекс «Булак» в Оше, инновационный центр U Nexus Hub на базе Международного университета КР, а также центр магнитно-резонансной томографии на базе Ошской межобластной объединенной клинической больницы.

Одним из ключевых итогов года стало проведение 23–24 октября 2025 года в Бишкеке IV Международной конференции ГЧП под девизом «Государство и бизнес: синергия для сильного партнерства». Она стала значимой площадкой для обсуждения стратегических направлений развития ГЧП в Кыргызской Республике.

В рамках сотрудничества Центр ГЧП совместно с ЕАБР и КРСУ запустил масштабную программу обучения. В 2025 году серия тренингов по структурированию проектов охватила госслужащих со всех регионов страны, а на базе КРСУ была внедрена учебная дисциплина по международным стандартам ГЧП.

Успешное взаимодействие было дополнительно закреплено на полях конференции договоренностями с ЕАБР о реализации экологических проектов в сфере обращения с отходами, по итогам чего ЕАБР был признан ключевым международным партнером центра в Кыргызской Республике.

Важной вехой года стало создание Академии ГЧП — совместная инициатива Центра ГЧП и Евразийского банка развития. В рамках этого проекта на базе КРСУ открыта специализированная мультимедийная аудитория и внедрена отдельная учебная дисциплина, соответствующая международным стандартам. Эта академическая база направлена на системную подготовку профессиональных кадров и формирование кадрового резерва для отрасли ГЧП в КР на долгосрочную перспективу.

Развитие компетенций и рост числа проектов были подкреплены серьезной законодательной реформой 2025 года. Новые поправки в закон о ГЧП существенно упростили процедуры для инвесторов: внедрен облегченный порядок запуска малых проектов, а также предусмотрена норма о предоставлении муниципальной земли и имущества без проведения торгов по льготной арендной ставке. Внесенные изменения сделали механизмы государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике максимально прозрачными и привлекательными для бизнеса.