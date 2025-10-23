14:29
Портфель ГЧП-проектов в Кыргызстане превысил 434 миллиарда сомов

В Бишкеке прошла IV Международная конференция по государственно-частному партнерству, где принял участие первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

Он отметил, что в 2025 году вступили в силу обновленные законы «Об инвестициях» и «О государственно-частном партнерстве», обеспечивающие прозрачность и равные гарантии для инвесторов.

Заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев

По словам Данияра Амангельдиева, портфель центра ГЧП насчитывает более 90 проектов общей стоимостью свыше 434 миллиардов сомов. За год подписано более 10 соглашений с привлечением инвестиций на сумму свыше $3 миллиардов.

Чиновник подчеркнул, что к реализации проектов подключились отечественные финансовые институты, и призвал регионы активнее инициировать новые проекты.

«Партнерство государства, бизнеса и международных институтов станет двигателем устойчивого развития страны», — заявил он.
