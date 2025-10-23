Портфель ГЧП-проектов в Кыргызстане превысил 434 миллиарда сомов

В Бишкеке прошла IV Международная конференция по государственно-частному партнерству, где принял участие первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.
Он отметил, что в 2025 году вступили в силу обновленные законы «Об инвестициях» и «О государственно-частном партнерстве», обеспечивающие прозрачность и равные гарантии для инвесторов.
По словам Данияра Амангельдиева, портфель центра ГЧП насчитывает более 90 проектов общей стоимостью свыше 434 миллиардов сомов. За год подписано более 10 соглашений с привлечением инвестиций на сумму свыше $3 миллиардов.
Чиновник подчеркнул, что к реализации проектов подключились отечественные финансовые институты, и призвал регионы активнее инициировать новые проекты.
«Партнерство государства, бизнеса и международных институтов станет двигателем устойчивого развития страны», — заявил он.