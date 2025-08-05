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Власть

Президент подписал изменения в законы о госимуществе и ГЧП

Президент Садыр Жапаров внес изменения в несколько законов, касающихся государственного и муниципального имущества, а также механизмов государственно-частного партнерства.

Согласно поправкам в Закон «О государственно-частном партнерстве», уточнен порядок регистрации прав на недвижимое имущество, возникающих в рамках ГЧП, и закреплена роль местных органов регистрации. Также расширены возможности передачи муниципального имущества в аренду и пользование частным партнерам с налоговыми льготами на земельный налог и арендную плату.

Кроме того, изменения коснулись закона об аквакультуре — водные биологические ресурсы и участки для рыбоводства теперь могут предоставляться для реализации проектов ГЧП.

В обновленном законодательстве подробно прописаны этапы проведения конкурсов по выбору частных партнеров, условия финансирования и координации проектов, а также введены новые нормы по управлению рисками и регулированию инновационных пилотных проектов.

Данные нововведения направлены на стимулирование инвестиционной активности и улучшение взаимодействия государства и частного сектора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338523/
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