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Власть

В Кыргызстане разрабатывается концепция демографической политики

В Кыргызстане собираются разработать концепцию демографической политики до 2040 года. Об этом стало известно на выездной рабочей встрече с участием представителей профильных министерств и ведомств.

Члены рабочей группы обсудили нынешнюю демографическую ситуацию и прогнозы по росту населения, также разработаны рекомендации по ряду приоритетных направлений демографической политики в стране.

Заведующий отделом политики стратегического развития и планирования администрации президента Аскат Беков подчеркнул, что демография связана со многими областями, включая экономику, образование, здравоохранение (репродуктивное здоровье, планирование семьи), молодежь, миграцию, гендерное равенство и другое.

«Замысел концепции в том, чтобы запустить в республике на системном уровне процесс подготовки стратегических документов, которые будут опираться в первую очередь на особенности развития населения Кыргызстана. Документ должен определять меры политик по различным направлениям развития, в центре которых стоят вопросы народонаселения, развития человека и создания условий для всех поколений, обеспечивающих им достойную жизнь», — рассказал он.

По мнению ряда приглашенных международных экспертов, Кыргызстан может стать первой страной в Центральной Азии, где разработают демографическую политику. Отмечается, что будут проведены дополнительные консультации с представителями экспертного, научного, гражданского сообщества, а также рассматривается вопрос о создании центра анализа и прогнозирования демографических процессов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203672/
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