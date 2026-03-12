12:38
Общество

ЖК одобрил законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений граждан

Парламент одобрил законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений граждан. Решение принято сегодня на заседании ЖК. Инициаторами выступили депутаты Жогорку Кенеша.

По словам докладчика Бактыяра Калпаева, в эпоху цифровизации, когда большая часть документооборота переведена в онлайн-режим, встает вопрос о необходимости сокращения сроков рассмотрения обращений граждан с 14 до 10 рабочих дней.

На вопрос нардепов о том, какова позиция кабмина на данный законопроект, инициатор ответил, что там дали отрицательное заключение.

Замгенпрокурора Залкарбек Акназаров также заявил, что Генпрокуратура выступила с аналогичным заключением. «У каждого госоргана есть своя специфика. Мы считаем, что 10 дней недостаточно для подготовки полноценного ответа», — добавил он.

Бактыяр Калпаев сказал, что всегда непросто начинать нововведения. «Но мы лишь хотим уменьшить бюрократию и помочь гражданам. Мы сами работали в госорганах и знаем, что зачастую сотрудники, зная, что у них есть 14 дней для ответа, откладывают обращения на последние дни, и они просто залеживаются в кабинетах. Мы считаем, что этот процесс надо оптимизировать», — заключил он.

При этом депутат Болот Ибрагимов призвал поддержать законопроект.

«Если госорганы занимались отписками, то они и дальше будут заниматься отписками, несмотря на сроки. Я уже 15 лет обращаюсь в госорганы с разными вопросами и был удовлетворен лишь 2-3 процентами ответов.

Сегодня представитель Генпрокуратуры (замгенпрокурора Залкарбек Акназаров. — Прим. ред.) выступает против законопроекта. Но я хочу отметить, что именно он ранее закрывал глаза на преступления против интересов детей, интересов Кыргызстана. Он год не давал ответа на наши обращения, и сегодня мы видим, что мы были правы. Прошу поддержать законопроект», — добавил он.

Народные избранники одобрили законопроект в первом чтении.
