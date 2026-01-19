Население Китая в 2025 году сократилось более чем на 3,3 миллиона человек

В 2025-м численность населения Китая продолжила снижаться. По данным Государственного статистического управления КНР, за год в стране родились 7,92 миллиона человек, тогда как умерли 11,31 миллиона. Таким образом, естественная убыль составила 3,39 миллиона человек.

По итогам года общая численность населения республики составила около 1,4 миллиарда человек. Мужчин насчитывается примерно 716 миллионов, женщин — около 688 миллионов.

В возрастной структуре 60,6 процента населения (примерно 851 миллион человек) приходится на трудоспособную группу от 16 до 59 лет. Доля лиц старше 60 лет достигла 23 процентов (около 323 миллионов), из них 15,9 процента (порядка 223 миллионов) — граждане 65 лет и старше.

Это уже четвертый год подряд, когда население Китая сокращается. Эксперты связывают тенденцию с устойчиво низкой рождаемостью, старением общества, ростом стоимости жилья и образования, а также с изменением социальных установок у молодежи.