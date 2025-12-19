В Кыргызстане намерены создать государственное пастбищное предприятие

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики планирует реализовать в пилотном формате Концепцию управления пастбищами в Кыргызской Республике на примере Нарынской области. Об этом было сообщено в докладе заместителя директора службы Ишенбека Алмамбетова в ходе семинара на тему «Улучшение состояния пастбищ и их рациональное использование».

Сообщается, что пастбищные угодья в Кыргызской Республике являются основным ресурсом сельского хозяйства, в особенности животноводства. В Нарынской области, обладающей крупнейшими пастбищными территориями страны, в последние годы усиливается угроза деградации пастбищ в связи с суровыми климатическими условиями, высокогорным рельефом и ростом нагрузки на пастбища. В этой связи новая концепция направлена на устойчивое и эффективное использование пастбищных ресурсов.

Целью концепции является обеспечение устойчивого использования пастбищ в Нарынской области, снижение процессов деградации, восстановление пастбищных ресурсов и повышение продуктивности животноводства, что будет способствовать улучшению социально-экономического положения сельского населения. Концепция основывается на принципах устойчивости, общественно ориентированного управления, прозрачности, научной обоснованности и цифровизации.



В рамках концепции также предлагается направлять 100 процентов поступлений от пастбищных сборов исключительно на развитие пастбищной отрасли, а также создать специализированное юридическое лицо — государственное пастбищное предприятие или специальный пастбищный фонд. Данный механизм обеспечит финансовую самостоятельность, целевое использование средств, прозрачность и устойчивость управления.