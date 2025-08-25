15:46
Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»

Мелкий уголь отпускать населению теперь не будут. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель гендиректора ГП «Кыргызкомур» Рустам Садыралиев.

По его словам, совместно с Минприроды в рамках борьбы со смогом, согласно протокольным решениям межведомственной рабочей группы, вводится новшество — отпуск сортированного угля для населения.

«Оборудование придет к 1 сентября, затем будет сборка и установка, к 10-15 сентября планируем запустить две сортировочные установки, и отборный уголь будет доступен для населения. Топливные базы готовы заключить договоры и начать работу», — сказал Рустам Садыралиев.

Он добавил, что сортировка позволяет не только делать уголь отборным, но и очищает его от пыли и плохих примесей, то есть идет сухое обогащение.

Что касается цены, то Рустам Садыралиев заверил, что она останется социальной.

«Мы провели в прошлом году анализ. Топливные базы сами вручную сортировали уголь, продавали мешки по 300 сомов. По сути отборный уголь продавали по 10 тысяч сомов за тонну, хотя им эта тонна обходилась в 5,5 тысячи сомов. В этом году цены в 10 тысяч сомов за тонну не будет. Антимонопольный орган установит максимальную цену реализации угля с учетом добычи, перевозки и других расходов топливных баз. Это цена социальная. Введение сортировки большого роста стоимости не даст. Мы думаем о населении и борьбе со смогом, это не коммерческий проект. За счет реализации сортированного угля не собираемся получать какую-то сверхприбыль. Самое главное — обеспечить комфорт для населения», — подчеркнул он.
