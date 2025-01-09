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Общество

Подсчитано, как выросло население Земли в 2024 году

Фото из интернета

Согласно данным Немецкого фонда мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, DSW), к концу 2024 года численность населения Земли увеличилась на 81,6 миллиона человек, достигнув 8,156 миллиарда.

Естественный прирост населения в настоящее время составляет 0,9 процента в год.

По данным фонда, основной рост населения приходится на африканский континент, где в ближайшие два десятилетия ожидается более чем двукратное увеличение численности жителей.

Несмотря на продолжающийся рост, темпы увеличения численности населения замедляются, что связано со снижением уровня рождаемости. В среднем по миру на одну женщину приходится 2,2 ребенка.

Ожидается, к середине 2080-х население Земли достигнет своего численного пика – 10 миллиардов человек. После этого, по прогнозам, сокращение рождаемости и увеличение смертности приведет к старению населения мира и уменьшению количества людей на планете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316266/
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