Подсчитано, как выросло население Земли в 2024 году

Согласно данным Немецкого фонда мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, DSW), к концу 2024 года численность населения Земли увеличилась на 81,6 миллиона человек, достигнув 8,156 миллиарда.

Естественный прирост населения в настоящее время составляет 0,9 процента в год.

По данным фонда, основной рост населения приходится на африканский континент, где в ближайшие два десятилетия ожидается более чем двукратное увеличение численности жителей.

Несмотря на продолжающийся рост, темпы увеличения численности населения замедляются, что связано со снижением уровня рождаемости. В среднем по миру на одну женщину приходится 2,2 ребенка.

Ожидается, к середине 2080-х население Земли достигнет своего численного пика – 10 миллиардов человек. После этого, по прогнозам, сокращение рождаемости и увеличение смертности приведет к старению населения мира и уменьшению количества людей на планете.