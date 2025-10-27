15:42
Общество

Прогнозы Генплана: К 2050 году в Бишкеке будут проживать 2 миллиона человек

В ближайшие 25 лет, по прогнозам муниципалитета, население Бишкека достигнет двух миллионов человек. Такие данные приводятся в новом Генплане на 2025-2050 годы, который мэрия опубликовала на своем сайте для общественного обсуждения.

По данным Генплана, такой прогноз связан с естественным и миграционным приростом населения.

«Ожидаемая численность населения к 2050 году — 1 миллион 920 тысяч человек. Численность трудовых ресурсов Бишкека увеличится на 292 тысячи человек и составит 1 миллион 179 тысяч человек. Численность занятого населения возрастет с 593 тысяч до 943 тысяч человек. Будет создано 349 тысяч новых рабочих мест, что позволит сократить уровень безработицы и уменьшить численность экономически неактивного населения», — говорится в документе.

Активное экономическое развитие городов агломерации будет способствовать росту их жителей. В перспективе численность населения агломерации способна достигнуть 2,5 миллиона человек.
