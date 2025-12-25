17:38
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

К 2050 году в Бишкеке будут жить 2 миллиона человек — данные нового Генплана

Площадь Бишкека составляет 41 тысячу 81,3 гектара, при этом почти треть земель в частной собственности. Такие данные озвучила заместитель директора по проектным вопросам НИИ перспективного градостроительства (Санкт-Петербург) Ирина Гришечкина на общественном обсуждении проекта Генерального плана столицы до 2050 года.

Согласно представленной информации, 31 процент территории города относится к частной собственности. Еще 60 процентов земель на сегодня не зарегистрированы в единой государственной системе кадастра. Муниципалитету принадлежит 5 процентов, государству — 4 процента.

Инфраструктура Бишкека серьезно отстает от потребностей его жителей

Ирина Гришечкина отметила, что одной из ключевых целей нового Генплана является формирование Бишкека как финансового и логистического центра, диверсификация экономики и обеспечение экономической безопасности города. Отдельное внимание в документе уделяют созданию комфортной городской среды.

В рамках экономического развития предусматривается расширение социальной и городской инфраструктуры. Речь о строительстве парков и скверов, образовательных и медицинских учреждений, развитии общественно-деловых центров в разных районах столицы. Эти зоны, по задумке разработчиков, должны обеспечить жителям доступ к услугам, общественному транспорту и культурно-развлекательным объектам.

По прогнозам разработчиков, к 2050 году численность населения Бишкека достигнет 1,92 миллиона человек, а общий объем застройки составит около 26 миллионов кубических метров.
