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Власть

Глава МИД и посол РФ обсудили недавние инциденты с русскоязычными кыргызстанцами

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в КР Николаем Удовиченко.

По данным пресс-службы ведомства, собеседники обсудили произошедший инцидент в центре развлечений «Технопарк» с участием гражданина КР и сотрудницей гражданкой КР русской национальности.

Руслан Казакбаев проинформировал, что МИД внимательно отслеживает и оперативно реагирует на все инциденты подобного рода. До сведения посла России доведена информация о том, что, согласно оперативным данным МВД, 2 августа 2021 года в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка КР с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица за то, что он, находясь в нетрезвом состоянии, выражаясь нецензурными словами, в ходе словесной перепалки ударил калькулятором по голове в «Технопарке».

Уточняется, что ГКНБ объявил официальное предостережение гражданину КР и напомнил, что «дискредитация на основе цвета кожи, расы, этнической и расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды является уголовно наказуемым деянием в виде лишения свободы до 10 лет».

Глава МИД подчеркнул, что Кыргызская Республика является многонациональным государством, и, согласно Конституции, никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений.

Отмечено, что единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в Кыргызстане и притеснение граждан по национальному и религиозному признаку.

Руслан Казакбаев просил российское дипломатическое представительство обратить внимание некоторых российских политиков на неприемлемость резких заявлений по подобным проблемам и выноса их в публичное пространство в угоду определенных провокационных элементов, пытающихся вбить клин между двумя странами, которые связывают исторические дружественные взаимоотношения.

Он особо отметил, что в Кыргызстане нет русофобии и других форм агрессивного национализма, фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком, и акцентировал внимание на том, что на постсоветском пространстве только в КР наряду с Республикой Беларусь русский язык является официальным. Русский язык в Кыргызстане представлен во всех сферах жизнедеятельности в медийной сфере, системе образования, здравоохранения и культурной жизни.

Чиновник заверил, что будет продолжен курс на защиту статуса русского языка, чтобы русскоязычное население, постоянно проживающее в нашей республике, могло в полной мере удовлетворить свои духовные и социальные запросы.

Стороны подчеркнули необходимость принятия совместных усилий в конструктивном русле для предотвращения дальнейшей эскалации проблемы и во избежание негативных последствий в кыргызско-российских отношениях, которые имеют привилегированный характер в духе союзничества и стратегического партнерства.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В отношении нападавшего было заведено дело по статье «Мелкое хулиганство» УК КР. ГКНБ вынес ему официальное предостережение.

В июне девятилетнего мальчика избили на сборах в Иссык-Кульской области из-за его религиозной принадлежности.

Российские общественные организации и государственные структуры отреагировали на инциденты и призвали власти Кыргызстана обеспечить русскоязычному населению защиту и безопасность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203647/
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