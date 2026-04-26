Бишкекчанку подозревают в систематическом избиении ребенка

Милиция начала доследственную проверку в отношении женщины, подозреваемой в семейном насилии над малолетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Указано, что 26 апреля рано утром на номер 102 Свердловского РУВД поступило сообщение о том, что А. Б. систематически избивает своего малолетнего ребенка М. Б., 2025 года рождения. На место выехал сотрудник милиции. В ходе проверки информация подтвердилась.

Подозреваемую А.Б., 2001 года рождения вместе с малышом доставили в милицию для дальнейшего разбирательства. Составлен протокол согласно статьи 70 Кодекса о правонарушениях «Семейное насилие».

Ребенка передали в специализированное детское учреждение.