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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В парламенте предлагают дать оценку бездействию Минобороны

Необходимо дать юридическую оценку бездействию руководства Министерства обороны во время баткенских событий. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Нурбек Сыдыгалиев.

По его словам, Минобороны не предпринимало никаких действий против агрессии таджикских военных.

«Они бездействовали во время агрессии в Баткене. Надо узнать у Генпрокуратуры, возбуждали ли дело против них. Надо уже поставить вопрос, нужно ли нам Минобороны. Может, лучше его ликвидировать? А то сидят штатом численностью 10 тысяч человек и ничего не делают», — отметил нардеп.

Первый заместитель министра обороны Нурлан Кирешеев сообщил, что во время событий в Баткене он находился в Бишкеке. «В Баткене был приграничный конфликт. Мы не могли привлечь армию», — ответил он.

Нурбек Сыдыгалиев выступает за продление пенсионного возраста военных от 43 до 45 лет. Минобороны против.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202567/
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