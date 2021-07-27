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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституционная реформа

О чем Садыр Жапаров намерен говорить с депутатами. Разъяснение пресс-службы

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев рассказал 24.kg, о чем пойдет речь на сегодняшней встрече Садыра Жапарова с депутатами парламента.

По его словам, это неформальное мероприятие. Намечен обмен мнениями по актуальным вопросам текущей повестки дня.

Как сообщалось ранее, встреча пройдет в госрезиденции «Ала-Арча» сегодня в 18.00.

Напомним, ранее Садыр Жапаров уже беседовал с нардепами как раз накануне принятия нового проекта закона о выборах. Тогда на встрече присутствовали около 60 парламентариев. 

В итоге за спорный документ проголосовали 99 депутатов из 106 присутствующих.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202299/
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