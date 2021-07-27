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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Около здания суда митингуют сторонники Асылбека Жээнбекова

В Бишкеке около здания Первомайского районного суда проходит митинг в поддержку депутатов парламента Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг в поддержку Асылбека Жээнбекова

Участники акции протеста требуют освободить нардепов. Всего на митинг пришли около 200 человек. По мнению сторонников, депутаты ни в чем не виноваты и их нужно отпустить под домашний арест. 

Парламентариев привезли в суд для продления меры пресечения.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202231/
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