О чем говорили вице-премьер Жылдыз Бакашова и врач-педиатр Бахтияр Абсаматов

Вице-премьер-министр Жылдыз Бакашова встретилась с врачом-педиатром Бахтияром Абсаматовым, который прежде неоднократно высказывал критику и рекомендации относительно работы Министерства здравоохранения и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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«В ходе встречи были обсуждены вопросы своевременной выплаты компенсаций, повышения размера заработной платы медицинским работникам, включая пересмотр механизма начисления отпускных, организации пунктов «сортировки» заболевших граждан в целях быстрого определения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, удержания медицинских кадров в регионах за счет увеличения размеров выплат коэффициента трудового участия, своевременного развертывания дополнительных коек, включая реанимационные, для лечения пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении.

По итогам встречи Жылдыз Бакашова дала поручение отделу здравоохранения и социальной защиты администрации президента проработать эти вопросы и внести предложения.

Отметим, имя педиатра Бахтияра Абсаматова стало известно кыргызстанцам, когда он не пустил представителей Министерства здравоохранения в обсервацию, потому что чиновники были без спецсредств. Второй раз о нем заговорили после его видеообращения к президенту с просьбой решить вопрос с повышением заработной платы медикам.