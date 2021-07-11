Итоги выборов на 20.30. В городской кенеш Оша проходят четыре партии

По предварительным данным на 20.30, в Ошский городской кенеш проходят четыре партии. Таковы данные Центризбиркома.

ЦИК продолжает подсчет голосов. Расклад сил по партиям, которые попадают в Ошский городской кенеш, меняется.

На 20.30 в него попадают четыре партии, которые преодолели семипроцентный барьер. Это «Ата Журт Кыргызстан» (36,86 процента), «Биздин Кыргызстан» (33,37 процента), «Улуттар биримдиги» (15,91 процента) и «Бир Бол» (8,35 процента).

Остальные партии не набрали даже 5 процентов голосов избирателей.

Отметим, что «Ата Журт Кыргызстан» и «Улуттар биримдиги» и в апреле преодолели семипроцентный барьер для прохождения в Ошский горкенеш. А вот «Бир Болу» тогда не хватило буквально полпроцента голосов избирателей. «Биздин Кыргызстан» и вовсе является новичком гонки.

Отметим, что подсчет голосов продолжается — цифры могут поменяться. Но лидеры гонки, скорее всего, не изменятся.

Всего в выборах в Оше участвовали 50 тысяч 79 человек, что составляет 36,72 процента от общего числа избирателей.