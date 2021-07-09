США выразили озабоченность принятием в Кыргызстане закона об отчетности НПО

Соединенные Штаты Америки выражают глубокую озабоченность недавним принятием в Кыргызстане закона, налагающего обременительные требования к финансовой и программной отчетности для неправительственных организаций (НПО). Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

По мнению Госдепа, новые требования ставят под угрозу возможности НПО улучшать жизнь граждан и создают препятствия жизненно важным усилиям НПО по оказанию помощи правительству в его ответных мерах на пандемию COVID-19.

«Подобные законы неправомерно использовались в других странах для того, чтобы подвергать преследованию организации, критикующие правительство и политических деятелей, тем самым посягая на свободу выражения мнений. Сильные традиции плюрализма и свободы объединений в Кыргызской Республике, которые она установила с момента обретения независимости почти 30 лет назад, следует защищать и поощрять», — говорится в заявлении.

Мы призываем руководство страны пересмотреть закон и его отрицательное влияние на гражданское общество, которое является краеугольным камнем кыргызской демократии. Из заявления Госдепартамента США

Законопроект о финансовой отчетности НПО депутаты одобрили в третьем чтении 17 июня. Президент Садыр Жапаров подписал документ.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.